Рогозин призвал принимать в России украинцев, бегущих от мобилизации Рогозин — NEWS.ru: РФ должна спасти от гибели бегущих от мобилизации украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Уклонистов от украинской мобилизации следует принимать в России, чтобы дать им шанс на жизнь, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Дмитрий Рогозин. По его словам, сейчас речь идет о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, которые отказываются воевать в рядах ВСУ.

Если мы не дадим возможность из гуманитарных соображений этим людям приехать к нам, их массово депортируют из Польш, Германий и прочих Швеций. С учетом численности мужчин-уклонистов, бежавших с Украины, речь может идти не менее чем о 300 тысячах потенциальных кандидатов стать пушечным мясом. Ими будут затыкать фронт, и нам придется их убить или пленить. Зачем нам давать Зеленскому дополнительные резервы? — пояснил он.

По мнению сенатора, было бы правильным дать этим людям работу, шанс проявить себя. В будущем, считает Рогозин, они могли бы претендовать на гражданство, а кто-то — даже изъявить желание пополнить ряды ВС РФ.

Но это не главное. Надо дать им возможность не воевать на стороне Украины, дать им гарантии того, чего они хотят, — не воевать вообще. Они же не наши граждане. Пока, по крайней мере. Потом они все поймут сами и сделают свой выбор. Пока их надо просто спасти от верной гибели. В конце концов, мы одной крови, у нас общая история, а может быть, и общее будущее под покровами России, — подчеркнул политик.

Ранее на Украине отменили бронь для курьеров и букмекеров, которую власти решили ввести несколькими днями ранее. Министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что отказ от этой меры связан с общественным резонансом вокруг инициативы.