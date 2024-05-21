Стало известно, почему Зеленский кричит на генералов Economist: Зеленский кричит на генералов из страха, что от него скрывают правду

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (справа)

Президент Украины Владимир Зеленский из страха кричит на генералов ВСУ, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника. Отмечается, что Зеленский, возможно, уже почувствовал, что ему не рассказывают всей правды о положении ВСУ.

По крайней мере, об этом он кричит своим генералам, — добавил чиновник.

Ранее наступление Вооруженных сил России в Харьковской области оценил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его мнению, это «только начало». Сенатор уверен, что в рамках специальной военной операции российские силы установят контроль над «всеми исконно русскими землями».

Зеленский выразил аналогичное мнение, назвав продвижение российской армии на Харьковском направлении «лишь первым шагом». Глава государства считает, что наступление ВС РФ может состоять из «нескольких волн». Первая из них сегодня наблюдается в Харьковской области.

Ранее эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция. Он подчеркнул, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось. Эксперт отметил, что на это обратили внимание даже западные союзники Украины.

Ранее Баранец заявил, что у Вооруженных сил России появляется возможность окружить Харьков. Он подчеркнул, что угроза потери города, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, действительно существует.