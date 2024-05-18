«Только начало»: в Совфеде оценили наступление ВС РФ под Харьковом Сенатор Джабаров назвал только началом наступление ВС РФ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Наступление Вооруженных сил России в Харьковской области — это «только начало», такое мнение в своем Telegram-канале высказал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. Он выразил уверенность, что в рамках специальной военной операции военнослужащие возьмут под контроль «все исконно русские земли».

Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов, — заявил Джабаров.

Кроме того, сенатор высказался о принятии на Украине законопроекта об усилении мобилизации. По его мнению, это решение превратило страну в концлагерь. Джабаров уверен, что из-за политики «антироссии» украинские власти привели государство к катастрофе.

И чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий, жители которых не захотят видеть свое будущее в составе националистической Украины, — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил аналогичное мнение, назвав продвижение российской армии на Харьковском направлении «лишь первым шагом». Глава государства считает, что наступление ВС РФ может состоять из «нескольких волн». Первая из них сегодня наблюдается в Харьковской области.