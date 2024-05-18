«Лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении ВС РФ в Харьковской области Зеленский: продвижение ВС РФ в Харьковской области лишь первый шаг в наступлении

Фото: МО РФ

Продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области является «лишь первым шагом» в новом наступлении, такое мнение в интервью Agence France-Presse высказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны и испытывает дефицит личного состава.

Украинский лидер предположил, что российское наступление может состоять из «нескольких волн». Первая, считает Зеленский, была именно в Харьковской области. При этом он не стал говорить, когда может начаться следующая волна.

Как отметило агентство, политик сделал «редкое признание». По словам Зеленского, Вооруженным силам Украины нужно больше военных для ротации и поднятия морального духа. Он признал, что большинство бригад «пустует». Кроме того, сегодня Украина имеет только четверть необходимой ей ПВО. Чтобы противостоять России в воздухе, ВСУ нужны от 120 до 130 самолетов.

Ранее солдаты украинской армии пожаловались, что до них так и не дошли 800 тысяч снарядов, связанных с «чешским планом», и пакет помощи от США. Они признали, что отсутствие беспилотников и артиллерийской огневой поддержки ведет к большим потерям среди личного состава.