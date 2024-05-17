Украиснкие военные пожаловались на нехватку помощи от Запада Le Monde: украинские военные сообщили, что пакет помощи от США до них не дошел

Фото: МО Украины

Боеприпасы, а именно 800 тысяч снарядов, связанные с «чешским планом», и пакет помощи от США так и не дошли до Вооруженных сил Украины, рассказали Le Monde солдаты пяти бригад армии на Донбассе. Как рассказали военнослужащие, отсутствие беспилотников и артиллерийской огневой поддержки ведет к большим потерям среди личного состава. Отмечается, что украинская армия также теряет технику из-за FPV-дронов Вооруженных сил РФ.

Мы читаем новости, но мы реалисты. Мы полагаемся только на то, что у нас действительно есть под рукой. У нас нет недостатка в боеприпасах для стрелкового оружия, но нам не хватает всего остального: дронов, средств борьбы с дронами, снарядов, ракет. И мы видим, что поставки продолжают снижаться и становятся все более нестабильными. Они покрывают только самый минимум, — сказал один из бойцов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир виноват в том, что оборона ВСУ провалилась в Харьковской области. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи.

По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. При этом ВС России наступают по нескольким направлениям, отметил он.