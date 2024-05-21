В Польше озвучили пугающий факт об энергосистеме Украины Myśl Polska: энергетическая система Украины находится в руинах

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Украинская энергетическая система находится в руинах из-за ударов Вооруженных сил России, сообщил обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щенсняк. Отмечается, что атаки привели к дестабилизации энергетики страны. Журналист также считает, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ — это «неравный бой».

В украинской энергетике, унаследованной от СССР, может не остаться ни одного камня. <...> Сегодня украинская энергосистема находится в руинах, огромные энергетические мощности полностью уничтожены, — сказано в материале.

В результате Киеву приходится делать выбор между отключением электроэнергии потребителям и прекращением ее импорта за рубеж. При этом отмечается, что для восстановления инфраструктуры Киеву потребуются сотни миллионов долларов, а также месяцы, если не годы. Помимо этого, сложность с восстановлением заключается в том, что большая часть систем электроснабжения Украине досталась от СССР, поэтому многие элементы, необходимые для замены разрушенных, сейчас никто не производит.

Ранее экс-министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что около 90% мощностей тепловых электростанций страны уничтожено в результате ударов. По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому давно следовало прямо сообщить об этом народу, поскольку даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии и отключений света.