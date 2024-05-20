«Работает десятая часть»: в Раде озвучили последствия ударов ВС России Депутат Рады Кучеренко: на Украине уничтожено 90% энергомощностей

Фото: МО РФ

Порядка 90% мощностей тепловых электростанций Украины уничтожено в результате ударов, заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка». По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому давно следовало прямо сообщить об этом народу, поскольку даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии и отключений света.

Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть, — сказал он.

Отремонтировать станции быстро не получится, предупредил депутат. Поэтому жителей ждут ограничения и летом, и зимой.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. Стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Политик выразил надежду на поддержку союзников.

До этого Министерство энергетики Украины объявило, что в часы вечернего пика потребления электричества правительство страны было вынуждено обращаться за помощью к Польше и Румынии. Потребности, помимо прочего, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, добавили в ведомстве.