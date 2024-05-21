Зеленский отказался признавать окончание своего президентского срока Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента еще не закончился

Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что срок его полномочий на посту президента Украины еще не истек. Он отметил, что продолжает занимать должность главы государства в связи с объявленным в стране военным положением.

Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — сказал он.

Зеленский добавил, что не может оценивать свою деятельность, поскольку «это не очень этично».

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны, должность которого занимал с 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране.

ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая, заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, именно с ним организация будет общаться и впредь по вопросам страны.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. Авторы публикации напомнили, что эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.