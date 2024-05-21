В подполье рассказали о результатах удара по ж/д станции в Черноморске Подполье: ВС РФ ударили по железнодорожной станции в Одесской области

Фото: МО РФ

ВС России нанесли удар по расположенной в Черноморске Одесской области железнодорожной станции, рассказал РИА Новости координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег. По его словам, в городе частично отключено электроснабжение. Официального подтверждения информации от Минобороны России не поступало.

Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции Черноморск-порт. Первый удар был в половине третьего ночи, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно, — заявил Лебедев.

Координатор подполья отметил, что еще один удар был нанесен около 03:00. Произошла повторная детонация, в Черноморске частично пропало электричество. Он добавил, что везущие снаряды и военную технику через Затоку из Румынии составы заходят на станцию морского порта для пересортировки. Рядом расположено множество складских помещений. По словам Лебедева, таможенный пост «Ильичевск» иногда используют в качестве пункта временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.

Координатор николаевского подполья отметил, что после второго взрыва, с детонацией к железнодорожной станции направились семь машин скорой помощи. Итоги ударов пока выясняются.

Ранее Лебедев сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по ангарам на территории бывшего Рыбколхоза в городе Очакове Николаевской области Украины, где украинские войска прятали установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он сослался на коллег, находящихся в городе. Минобороны РФ пока не прокомментировало данную информацию.