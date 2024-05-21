В ВОЗ не смогли оценить последствия украинских атак по России Представитель ВОЗ не смог ответить на вопрос об атаках ВСУ на медучреждения в РФ

Фото: МО Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет постоянный мониторинг атак на медицинские организации и все сообщения об этом поступают в информационную систему ВОЗ, заявил глава офиса на Украине Ярно Хабихт. При это он не уточнил, сколько зафиксировано таких нападений на медицинские учреждения России со стороны ВСУ, пишет ТАСС.

Как только приходят сообщения об атаках на здравоохранение, они отслеживаются и затем проходят процедуру подтверждения. Безусловно, мы учитываем все атаки на здравоохранение в этой системе, — сказал Хабихт.

Также и официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не стала отвечать на вопрос о замалчивании ударов по Белгородской области со стороны ВСУ. По ее словам, у организации нет доступа к данным для определения числа жертв среди мирных жителей в России.

В марте стало известно, что эксперты ООН опросили 44 российских военнослужащих, которые содержатся в местах интернирования в шести областях Украины. Они не сообщили о пытках в этих учреждениях, но рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания с декабря 2023 года по февраль 2024-го.