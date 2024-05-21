Вопрос об обстрелах Белгородской области поставил в тупик представителя ООН В ООН не ответили, почему не обсуждаются удары ВСУ по Белгородской области

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не стала отвечать на вопрос о замалчивании ударов по Белгородской области со стороны ВСУ, сообщило РИА Новости. По ее словам, у организации нет доступа к данным для определения числа жертв среди мирных жителей в России.

Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации, — объяснила Манту.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасом в Валуйском городском округе. Семилетний мальчик получил ранения ног в селе Колосково.

До этого российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три беспилотника ВСУ, сообщали в Минобороны России. Как отмечается, украинская сторона предприняла попытку атаки в промежутке с 11:30 до 12:20. БПЛА были самолетного типа. Также ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.