Подросток едва не лишился ног из-за боеприпаса в российском регионе Гладков: мальчик пострадал из-за боеприпаса в Валуйском округе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасом в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Семилетний мальчик получил ранения ног в селе Колосково.

У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп. Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ, а после будет переведен на лечение в детскую областную клиническую больницу, — отметил Гладков.

Глава региона подчеркнул, что из-за отсутствия ответственности у взрослых случаются трагедии. Он сказал, что при виде боеприпаса в руках ребенка нужно понимать, что он может нанести непоправимый ущерб.

Ранее по всей Белгородской области звучала сирена ракетной опасности, сообщал Гладков. Он призвал граждан пройти в укрытия.

Также российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три беспилотника ВСУ, сообщали в Минобороны России. Как отмечается, украинская сторона предприняла попытку атаки в промежутке с 11:30 до 12:20. БПЛА были самолетного типа.