Сирену ракетной опасности услышали в российском регионе Гладков призвал жителей Белгородской области отправиться в укрытия

По всей Белгородской области звучит сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал граждан пойти в укрытия.

Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — отметил Гладков.

Ранее российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три беспилотника ВСУ, сообщали в Минобороны России. Как отмечается, украинская сторона предприняла попытку атаки в промежутке с 11:30 до 12:20. БПЛА были самолетного типа.

Также ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах. Накануне, 20 мая, Гусев также объявлял опасность атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области. Он призывал граждан сохранять спокойствие.

Кроме того, режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность.