В российском регионе дали сигнал ракетной опасности Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал он.

Накануне, 20 мая, Гусев также объявлял опасность атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области. Он призывал граждан сохранять спокойствие.

Сирену ракетной опасности запускали и на территории Белгорода и Белгородского района. Губернатор региона Вячеслав Гладков также обратился к местным жителям с призывом добраться до безопасных помещений.

Кроме того, режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность.

Представитель МИД РФ Мария Захарова резюмировала, что страны Запада и Украина «играют с огнем», посягая на территорию России и ее безопасность. Таким образом она отреагировала на очередные атаки ВСУ на российские регионы.