ВСУ выпустили по российскому региону три дрона Минобороны РФ: силы ПВО сбили в Белгородской области три дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, украинская сторона предприняла попытку атаки в промежутке с 11:30 до 12:20. БПЛА были самолетного типа.

С 11:30 до 12:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаке ВСУ с помощью дронов подверглись два населенных пункта Борисовского района. По его словам, никто не пострадал, однако есть повреждения в регионе. В селе Зозули выбиты окна в двух частных домах, в селе Грузское повреждение получила ассенизаторская машина, еще один беспилотник сдетонировал в центре села — осколками посечен автомобиль.

Перед этим Гладков сообщил о гибели мирной жительницы при атаке украинским дроном движущегося автомобиля. Также получили ранения еще три пассажира. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский, пояснил глава региона.