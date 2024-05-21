Стало известно, как ЕС может заставить Венгрию изменить позицию по Украине Сенатор Цеков: финансовый рычаг является основным в давлении ЕС на Венгрию

Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Виктор Орбан

Евросоюз может заставить Венгрию изменить позицию по Украине, использовав финансовый рычаг, заявил в разговоре с NEWS.ru член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, прошлое уже показало, что Венгрия может возражать по тем или иным вопросам, но в итоге соглашается с решениями ЕС.

Прошлое показывает, что Венгрия после определенных возражений по тем или иным вопросам с Евросоюзом соглашается. У ЕС большие рычаги давления на Венгрию. Прежде всего, это финансовые рычаги, — пояснил Цеков.

Как отметил сенатор, Венгрия получает деньги от Евросоюза, который иногда может или заморозить помощь, или вовсе не выделять средства. Цеков обратил внимание, что на Западе сложилась именно такая демократия. Он добавил, что все только говорят о ней, но на самом деле против несогласных стран просто используются рычаги давления.

Венгрия получает деньги от Евросоюза, который то замораживает помощь, то не выделяет эти деньги. Это вот такая демократия у них. Они много о ней говорят, но на самом деле они используют против несогласных стран такие рычаги давления, — заключил сенатор.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страны Запада, которые гордятся тем, что избавились от российских энергоресурсов, на самом деле покупают их опосредованно, через третьи страны. По его мнению, речь идет о провале стратегии Европы и США по Украине. Кроме того, как отметил Сийярто, от антироссийских санкций пострадала европейская экономика.