В Венгрии заявили о провале стратегии Европы и США по отношению к России Сийярто: на Западе покупают энергоресурсы у России через третьи страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Запада, которые гордятся тем, что избавились от российских энергоресурсов, на самом деле покупают их опосредованно, через третьи страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. По его мнению, речь идет о провале стратегии Европы и США по Украине, кроме того, от антироссийских санкций пострадала европейская экономика.

Стратегия, которая разработана Европой и США как ответ и реакция на войну, полностью провалилась. <...> Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно, нет, — сообщил он.

Сийярто упомянул подготовку Евросоюза к новому пакету санкций и отметил, что это не соответствует венгерской логике. Он пошутил, напомнив, что именно венгр придумал кубик Рубика.

У вас не получилось что-то 13 раз, и вы пытаетесь сделать это в 14-й раз, — заявил политик.

Ранее Bloomberg писал, что в рамках нового пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.

В Турции ранее высказались против санкций, наложенных Западом на Россию в одностороннем порядке. В парламенте республики отметили, что Анкара активно работает над урегулированием украинского конфликта и настаивает на переговорах Москвы и Киева.

Также сообщалось, что Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкцийЕвросоюза против России. В Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Там обеспокоены, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.