Появились кадры безуспешной попытки ВСУ забрать раненых бойцов Военкор Руденко показал, как ВСУ оставили своих бойцов рядом с подбитой «Брэдли»

Фото: МО Украины

Российские силы отбили контратаку Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, группировка ВС РФ «Отважные» уничтожила боевую машину «Брэдли» и ликвидировала солдат, высадившихся из нее. Прибывшие на подмогу украинские солдаты не смогли забрать своих сослуживцев и бросили их. Минобороны России эту информацию не комментировало.

При попытке ВСУ контратаковать на Авдеевском направлении «Отважными» было [произведено] уничтожение одной «Брэдли» и расстреляны боевики, высадившиеся из нее. Вторая «Брэдли» возникла, не забрав раненых, убыла в обратном направлении. Контратака была сорвана, — написал Руденко.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. В ведомстве уточнили, что также были разгромлены плавсредства противника.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ подтягивают резервы к Волчанску, стремясь сдержать наступление российских войск любой ценой. По его словам, в Киеве понимают важность данного города и уже перебросили подкрепления с Купянского направления и со стороны Краматорска.