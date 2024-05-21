Российские морпехи уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра МО: ВС России уничтожили плавсредства и позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны России. Там уточнили, что также были разгромлены плавсредства противника.

Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника, — рассказали в ведомстве.

Когда цели были успешно поражены, расчет оперативно замаскировал орудие. После этого военные переместились в укрытие.

Ранее российские десантники, находясь под огнем противника, взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в ДНР. Позицию обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Они же заняли опорный пункт после успешно проведенной операции. Некоторые украинские военные сдались в плен. В Минобороны отметили, что остатки украинской пехоты отступили, бросив товарищей.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко показал, как военнослужащие Воздушно-космических сил России атаковали расположения украинских войск на Донецком направлении. Пилоты штурмовиков Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений противника, подчеркнул он.