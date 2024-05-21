Боец «Ахмата» рассказал, как ВСУ «берут» села в зоне спецоперации Боец «Ахмата»: ВСУ инсценируют взятие сел в зоне СВО с помощью «Бабы-Яги»

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют переделанные под боевые сельскохозяйственные беспилотники «Баба-Яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Сафон. Они сбрасывают с БПЛА украинские флаги в селах, которые якобы заняли.

По его словам, бойцы противника вбрасывали в интернет видео, на которых вешают флаги в населенных пунктах, которые на самом деле оставались под контролем российских вооруженных сил. Схема инсценировок стала понятна, когда один из часовых ночью заметил пролетевшую мимо «Бабу-Ягу», а на рассвете заметил флаг Украины.

Выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами, — сказал Сафон.

Ранее замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным Дикий рассказал, что бойцы подразделения три месяца удерживали оборону стратегически важного укрепрайона под Артемовском Донецкой Народной Республики. Все это время они не имели возможности ротироваться, а подвоз боеприпасов и провизии был практически блокирован. При этом численность бойцов подразделения была в несколько раз меньше группировки противника.