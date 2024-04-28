Стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» обороняли позиции без еды и воды Под Артемовском спецназ «Ахмат» без провизии три месяца удерживал укрепрайон

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Под Артемовском бойцы спецназа «Ахмат» три месяца удерживали оборону стратегически важного укрепрайона, рассказал ТАСС замкомандира спецназа с позывным Дикий. Все это время они не имели возможности ротироваться, а подвоз боеприпасов и провизии был практически блокирован. При этом численность бойцов подразделения была в несколько раз меньше группировки противника.

Это ребята, которые так достойно, стойко, можно сказать, не только с врагом, но и с холодом, голодом и жаждой смогли бороться и выстоять в самой сложной для человека ситуации, — поделился Дикий.

Он объяснил, что единственный подъездной путь к укрепрайону несколько месяцев находился под огневым контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому еду бойцам сбрасывали с беспилотников, но дроны до них долетали не всегда. Основную часть провизии бойцы добывали самостоятельно.

Воду военнослужащие набирали в глубокой воронке, образовавшейся от удара ФАБ-500, рассказал ТАСС командир роты спецназа «Ахмат» с позывным Щербак. Она находилась на расстоянии около километра от позиций россиян. Офицер добавил, что поиски воды и еды прикрывали ударами минометов и гранатометов сослуживцы в окопах.

ВСУ могут атаковать Крымский мост ракетами дальнего действия ATACMS, на которые будет потрачена часть денег, выделенных американским правительством, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, Украина не способна совершить что-то сверхъестественное на поле боя, получив от США эти деньги. При этом он считает, что две трети от выделенных $61 млрд останутся в США.