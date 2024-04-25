Командир «Ахмата» рассказал, какую цель ВСУ будут атаковать ATACMS Алаудинов: ВСУ могут атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

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ВСУ могут атаковать Крымский мост ракетами дальнего действия ATACMS, на которые будет потрачена часть денег, выделенных американским правительством, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, которые приводит ТАСС, Украина не способна совершить что-то сверхъестественное на поле боя, получив от США эти деньги. При этом он считает, что две трети от выделенных $61 млрд останутся в США.

Ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать теракты на территории России, куда они будут доставать. Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту, — сказал офицер.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь предположил, что в новом пакете помощи США передадут Украине БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения. Он не исключил, что самым опасным оружием станет дальнобойная (около 300 км) модификация крылатой ракеты ATACMS.