Украине пообещали миллиардную помощь на ПВО Бербок анонсировала помощь Украине в размере €1 млрд

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Анналена Бербок и Владимир Зеленский

Украине собрали почти €1 млрд в рамках нового пакета помощи, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. По ее словам, эти средства собраны на украинскую ПВО, передает РБК.

По словам Бербок, Киеву требуется срочное предоставление больших возможностей для противовоздушной обороны. Она отметила, что Берлин активно занимается сбором помощи.

С целью защититься от массированных российских атак ракетами и беспилотниками Украине срочно необходимо больше возможностей для противовоздушной обороны. Поэтому вместе с федеральным министром обороны [Борисом] Писториусом мы запустили глобальную инициативу для укрепления противовоздушной обороны, — сказала глава МИД ФРГ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев 21 мая. Как отмечается, он проводится в знак поддержки Киева, о нем не объявлялось заранее по соображениям безопасности.

До этого сообщалось, что Германия готова передать Украине сразу три американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам Писториуса, это будет сделано в сотрудничестве с США.