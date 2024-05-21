Глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом В Киев с необъявленным визитом прибыла глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Фото: JÃ¶rg Blank/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Анналена Бербок принимается послом Германии Мартином Йогером

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, сообщает агентство dpa в социальной сети Twitter (Х). Как отмечается, он проводится в знак поддержки Киева, а не объявлялось о нем заранее по соображениями безопасности.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ подтвердили визит. Там отметили, что Берлин собрал €1 млн в рамках своей инициативы по укреплению украинской ПВО.

Чтобы защитить Украину от града ракет и беспилотников, ей срочно необходимо усилить противовоздушную оборону. Вот почему вместе с министром обороны [Германии Борисом] Писториусом я выступила с глобальной инициативой по усилению ПВО,— приводит ее слова пресс-служба немецкого МИД.

Ранее сообщалось, что Германия готова передать Украине сразу три американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам Писториуса, это будет сделано в сотрудничестве с США.

До этого стало известно, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель газеты El Pais Мигель Гонсалес отмечает, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны. При этом, по его словам, передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.