Стало известно, сколько HIMARS готова поставить Украине Германия Писториус: ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS производства США

Фото: AFLO/Global Look Press

HIMARS

Сразу три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США готова предоставить Германия Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости. Он добавил, что это будет сделано в сотрудничестве с американцами.

Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине три РСЗО HIMARS, — заявил Писториус.

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.