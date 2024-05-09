Сразу три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США готова предоставить Германия Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости. Он добавил, что это будет сделано в сотрудничестве с американцами.
Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине три РСЗО HIMARS, — заявил Писториус.
До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.
Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.
Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.