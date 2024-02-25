Украина может получить дополнительную помощь от Германии DPA: Бербок пообещала Киеву еще €100 млн на гуманитарные нужды

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Германия выделит Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, передает агентство DPA. В общей сложности помощь Берлина на эти цели за два года достигнет €1 млрд.

Днем ранее Бербок посетила Одессу, а в воскресенье приехала в Николаев. При этом о поездке заранее не сообщалось.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении договоренности о выделении Украине очередного транша по линии механизма расширенного кредитования. Соглашение на рабочем уровне предполагает выделение Киеву суммы в размере $880 млн.

В документе подчеркивается, что договоренности должны быть одобрены руководством МВФ и советом исполнительных директоров. Представители МВФ отметили также «положительную динамику уверенного роста» украинской экономики.

До этого первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат сказала, что Евросоюз должен юридически обосновать решение о конфискации российских замороженных активов. По ее словам, это поможет избежать возможных рисков в будущем.