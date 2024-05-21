Сенатор объяснил, почему Венгрия не дает согласие на членство Украины в ЕС Сенатор Цеков: Венгрия занимает здравую позицию по вступлению Украины в ЕС

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Венгрия не дает согласие на вступление Украины в Евросоюз, так как власти страны занимают здравую и правильную позицию по данному вопросу, заявил член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Венгрия не хочет серьезного конфликта, поэтому выступает против членства Украины в ЕС. Тем временем другие страны, по словам сенатора, не смыслят в прогнозе будущих отношений Запада и России.

Венгрия занимает здравую и правильную позицию, в Европе это все прекрасно понимают. Те, кто хотят серьезного конфликта на территории Европы, они стремятся включить Украину в состав ЕС. Это воинственные личности, руководители европейских государств, люди недалекие, амбициозные. Они мало что смыслят в прогнозе будущих отношений между Европой и Россией. Венгрия понимает, что это конфликт, они не хотят конфликта, — высказался сенатор.

Цеков ранее заявил, что Евросоюз может заставить Венгрию изменить позицию по Украине, использовав финансовый рычаг. По его словам, прошлое уже показало, что венгерские власти могут возражать по тем или иным вопросам, но в итоге соглашаются с решениями ЕС.

До этого стало известно, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. В этот день пройдет саммит Европейского совета. По информации зарубежных СМИ, также в ЕС намерены начать переговоры о вступлении в объединение Молдавии.