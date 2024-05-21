Названа дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Politico: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня

Официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня, сообщает Politico. В этот день пройдет саммит Европейского совета. Как отмечается, также в ЕС намерены начать переговоры о вступлении в объединение Молдавии.

Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европарламент намерен ужесточить ограничения для украинских сельскохозяйственных товаров в рамках временных мер по либерализации торговли. Мера дает представление о будущем украинского сельского хозяйства в Евросоюзе, где доступ продуктов с Украины в определенные страны ограничен. Как отмечается, это необходимо для исправления «неравенства» в торговом балансе между Украиной и ЕС.