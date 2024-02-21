Депутат ФРГ сравнил процесс вступления Украины в ЕС с морковкой для осла Депутат ФРГ Вейель: вступление Украины в ЕС — подвешенная перед ослом морковка

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Процедура вступления Украины в Евросоюз — это морковка, подвешенная перед ослом, сообщил Lenta.ru депутат бундестага от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель. По его словам, ЕС не одобрит присоединение Киева.

Европейский союз подвесит возможность вступления в Союз перед Украиной, как морковку перед ослом, но не отдаст ее, — отметил парламентарий.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС будет стоить ФРГ десятки миллиардов евро ежегодно и превратит страны — члены Союза в чистых доноров.

Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения в том, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие пять лет. Он сообщил, что для вступления в ЕС Киеву нужно выполнить предварительные условия. В противном случае Украина принесет в Сообщество свои нерешенные внутренние проблемы, добавил Юнкер.

Экс-глава Еврокомиссии вспомнил, что еще в 1997 году тогдашний украинский президент Леонид Кучма «пытался вручить» ему заявку на членство Украины в Евросоюзе, но он не принял ее. Юнкер добавил, что ранее говорил о «коррупции на всех уровнях» на Украине, за что его критиковали.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он подчеркнул, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.