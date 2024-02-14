Стало известно, вступит ли Украина в ЕС в ближайшие пять лет NZZ: Юнкер считает маловероятным вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения в том, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие пять лет. Он сообщил в интервью Neue Zürcher Zeitung, что для вступления в ЕС Киеву нужно выполнить предварительные условия. В противном случае Украина принесет в Сообщество свои нерешенные внутренние проблемы, добавил Юнкер.

Даже тогда мне это казалось абсолютно преждевременным, — отметил он, вспомнив, что еще в 1997 году тогдашний украинский президент Леонид Кучма «пытался вручить» ему заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Экс-глава Еврокомиссии заявил, что ранее он говорил о «коррупции на всех уровнях» на Украине, за что его критиковали. По словам Юнкера, частичное сближение Киева с Евросоюзом представляется ему «более реалистичным», чем перспектива членства в Сообществе в ближайшие годы.

Юнкер также скептически воспринял сообщения о возможных переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Как объяснил Мишель, в Европе знают, «что поставлено на карту». Он подчеркнул, что это решение обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины.

Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита.