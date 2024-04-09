Украине поставили условие ради вступления в ЕС Politico: Киеву придется отказаться от сельхозэкспорта ради вступления в ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европарламент (ЕП) 9 апреля намерен ужесточить ограничения для украинских сельскохозяйственных товаров в рамках временных мер по либерализации торговли, сообщает газета Politico. По словам депутата ЕП от Польши Анджея Халицкого, мера дает представление о будущем украинского сельского хозяйства в Евросоюзе, где доступ продуктов с Украины в определенные страны ограничен. Это, считает он, необходимо для исправления «неравенства» в торговом балансе между Украиной и ЕС.

Нам необходимо начать переговоры о вступлении, но на реалистичных условиях, — отметил депутат.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что протесты польских фермеров на границе проводятся для того, чтобы унизить украинцев. По его мнению, эти люди прекрасно понимают, что страна находится сейчас в уязвимом положении, поэтому решили нанести удар.

Ранее украинский политолог Владимир Скачко заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное Киевом десять лет назад, не было направлено на развитие экономики страны. По его словам, основная цель подписания договора заключалась в том, чтобы окончательно «отвернуть» страну от России. Скачко считает, что Европа никогда не планировала выполнять свои обещания и с 2014 года Украина находится в кабале у партнеров.