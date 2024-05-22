В регионе Украины повреждены энергообъекты В Сумской области повреждены энергетические объекты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городах Конотоп и Шостка Сумской области Украины были нанесены авиационные удары по энергетическим объектам, сообщила в своем Telegram-канале военная администрация региона. Последствия атаки уточняются, сказано в публикации.

На местах прилетов работают все необходимые службы <...>. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, — отметили местные власти.

Ранее сообщалось о поражении в ночь на 18 мая в Одесской области логистических центров Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 18 мая со ссылкой на коллег заявил об ударе российских военных по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он утверждал, что в районе аэродрома наблюдалась сильная детонация, прогремели как минимум два взрыва. Лебедев уточнил, что проехать в район, где произошли взрывы, могут лишь те, кто там работает или прописан, на блокпостах введен усиленный контроль. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

17 мая мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрыве. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что после удара над Одессой появился столб черного дыма. Сирены также звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.