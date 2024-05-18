Стало известно об ударе по аэродрому в Полтавской области Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по аэродрому в Миргороде под Полтавой

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил об ударе российских военных по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, передает РИА Новости. Он утверждает, что в районе аэродрома наблюдалась сильная детонация, прогремели как минимум два взрыва. Лебедев уточнил, что проехать в район, где произошли взрывы, могут лишь те, кто там работает или прописан, на блокпостах введен усиленный контроль. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам <...>. Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, — сказал подпольщик.

17 мая мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что после удара над Одессой появился столб черного дыма. Сирены также звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В Минобороны России ранее сообщили, что за неделю российская армия нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ в зоне СВО. Применялось высокоточное оружие и БПЛА. Их целью были командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего противника.