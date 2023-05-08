Российские бомбы сорвали контрнаступление ВСУ: новости СВО на утро 8 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Обещанное Киевом контрнаступление откладывается, по крайней мере российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть планы по масштабной атаке, выразили уверенность обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Они считают, что использование Москвой планирующих бомб вынуждает Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование. Авторы ссылаются на слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, сказавшего о бомбах как об оружии, представляющем «очень серьезную угрозу».

Вот и президент Чехии Петр Павел сказал, что Украине не стоит спешить с началом контрнаступления. По словам чешского лидера, на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем он попросил его не торопиться, пока армия не будет полностью готова. Глава республики пояснил, что это очень сложная операция с точки зрения комплектования военных, логистики поставок боеприпасов, а также финансирования топлива.

Начальник пресс-центра российской Западной группировки войск полковник Сергей Зыбинский заявил, что фронтовым бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в районе населенного пункта Ивановка в Харьковской области. По его словам, пункт их дислокации был поражен управляемыми бомбами. Кроме того, добавил офицер, на Купянском направлении за сутки военнослужащие группировки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника.

На Авдеевском направлении штурмовая группа ВСУ попыталась провести разведку боем, она пресечена, рассказал начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить. Он добавил, что артиллеристы группировки поразили огнем орудий пункты временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Речь идет о районе населенных пунктов Ласточкино и Авдеевка, уточнил Астафьев.

Фото: Министерство обороны РФ

Военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что в Артемовске (Бахмуте) подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурм квартала многоэтажек на западных окраинах. По его словам, противник выдавливается из города по принципу «дом за домом». Эксперт сказал, что снаряды для «Вагнера» «вроде как выделили», что отмечает и противник, жалующийся на усилившееся огневое поражение группировки ВСУ в городе и к западу от него. Он также указал на то, что все дороги в Артемовск простреливаются, однако ВСУ удается перемещать в город военную технику взамен уничтоженной. По словам Рожина, противник все еще располагает танками.

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что бойцы компании за воскресенье, 7 мая, продвинулись в Артемовске на 280 метров. Под контролем ВСУ при этом остается 2,37 квадратного километра территории города.

Командование ЧВК «Вагнер» должно было «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами взять под контроль Артемовск, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Другие российские подразделения так уже делали в ходе СВО на Украине, отметил он. По его мнению, вокруг частной военной компании подняли много шума. Кадыров добавил, что «в кое-каких моментах» осталась недосказанность с командованием ЧВК. Этот вопрос будет решаться «не в чатах или Telegram-каналах», а «лицом к лицу».

Фото: Министерство обороны РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку, пока в стране не начались протесты, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, глава государства находится «на волоске», поскольку не может выполнять стоящие перед страной задачи. Соскин подчеркнул, что президент Украины «не дотягивает» до скорости развития конфликта.

Между тем в преддверии контрнаступления на Украине продолжается мобилизация. В Николаеве представители украинских властей забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора, рассказал активист городского подполья. По его словам, в Николаеве мало кто хочет воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим. Также подпольщик обратился к женщинам города, призвав их помогать своим мужчинам избежать мобилизации.

Анонсированное украинское контрнаступление может подготовить почву для переговоров Киева с Москвой, считает издание The Wall Street Journal. По мнению европейских и западных чиновников, помочь усадить Россию за стол переговоров может Китай. Ни одна из сторон не может продолжать борьбу бесконечно, а у мира есть шанс проверить, насколько эффективную роль Пекин способен сыграть в международных переговорах, отмечается в публикации.