ВС РФ разбили опорные пункты ВСУ: новости СВО на утро 15 ноября Российские десантники разбили несколько опорных пунктов ВСУ под Артемовском

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Ивановские десантники-зенитчики уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. При этом позиции противника были хорошо замаскированы, отметили в ведомстве.

В МО рассказали, что по противнику ударили из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. Чтобы придать зениткам большую маневренность, их устанавливают на базу «Уралов». На боевые задания они способны выезжать по несколько раз за сутки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 14 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) выбили пехоту подразделения ВСУ из тщательно замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что опорный пункт накрыли огнем и уничтожили.

Налету предшествовало получение данных от разведчиков мотострелкового полка ЦВО. После уничтожения опорного пункта военнослужащие ВСУ покинули занимаемый район, уточнили в ведомстве. Корректировку огня по противнику проводили при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных дронов.

Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак армии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял убитыми и ранеными до 300 бойцов. Также были уничтожены две бронированные машины и три пикапа.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма российскими бойцами поселка Степовое под шквальным огнем ВСУ на фланге Авдеевки в ДНР. По данным канала, ожесточенные столкновения идут на окраине населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По сведениям канала, американская БМП Bradley Вооруженных сил Украины попыталась отразить наступление российских штурмовиков, занявших восточную часть поселка, однако вскоре ее поразил FPV-дрон спецназа. Канал указал, что во время обстрела российские бойцы укрылись на захваченных прежде позициях ВСУ в подвале.

«РВ» рассказала, что ВСУ атаковали сами себя

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с ранеными бойцами армии Украины из района населенного пункта Вербовое в Запорожской области, которых до этого накрыли огнем свои же сослуживцы. По данным канала, украинская артиллерия работала полчаса, считая, что бьет по российским военным. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кто пострадал в результате атаки ВСУ на Донецк

Ребенок 2023 года рождения пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, младенца доставили в больницу.

Что известно по срокам поставок F-16 на Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признался, что нет никакой конкретики по срокам, в которые Украина получит первые самолеты F-16. По его словам, для подготовки пилотов ВСУ потребуется еще немало времени. Боррель не знает, что будет, если США сократят помощь Украине. Он добавил, что не намерен обсуждать подобные «спекуляции».

Фото: president.gov.ua

Чего ждать после поставки Украине F-16

Будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте с Россией, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. При этом он отметил, что подготовка украинских военных летчиков к пилотированию F-16 «идет хорошо».

F-16 после применения в зоне конфликта будут проходить серьезные ремонтно-технические работы в странах Европы, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. По его словам, этим, в частности, будет заниматься Польша. Он также рассказал, что Штаты вместе с союзниками и партнерами работают над тем, чтобы обучить бойцов ВСУ «выполнению некоторых простых ремонтных работ» непосредственно на Украине.

Почему не экспортируется дрон «Ланцет»

Иностранные заказчики интересуются российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», но он не поставляется за границу в том числе из-за высокой потребности в нем Вооруженных сил РФ, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Еще одной причиной он назвал отсутствие разрешительной документации.

Подпишет ли Украина мир с Россией

Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий, заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия.

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