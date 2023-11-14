В ЕС объяснили неопределенность по срокам поставки F-16 на Украину Боррель заявил об отсутствии конкретики по срокам поставки Украине первых F-16

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

F-16

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признался, что нет никакой конкретики по срокам, в которые Украина получит первые самолеты F-16. По его словам, которые приводит ТАСС, для подготовки пилотов ВСУ потребуется еще немало времени.

Не существует никакой конкретики по срокам поставок Киеву первых F-16. Это сложные машины, обучение летчиков займет много времени, — сказал Боррель.

По признанию главы дипломатии ЕС, он не знает, что будет, если США сократят помощь Украине. Он добавил, что не намерен обсуждать подобные «спекуляции».

10 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже обучаются на истребителях F-16 непосредственно в воздухе вместе с инструкторами. При этом до летных упражнений допустили не всех, некоторые пилоты продолжают обучение на земле, добавил Игнат, не уточнив сроки окончания подготовки.

В марте 2023 года группа американских сенаторов из числа как демократов, так и республиканцев потребовала от Пентагона передать Украине истребители четвертого поколения F-16. В августе администрация президента США Джо Байдена одобрила запросы Нидерландов и Дании на поставку Киеву самолетов после завершения подготовки пилотов ВСУ.