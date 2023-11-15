Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 300 бойцов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял убитыми и ранеными до 300 бойцов. Также были уничтожены две бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка, — рассказал Астафьев.

До этого он сообщал, что подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. По словам Астафьева, противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники.

Также стало известно о срыве российскими военными трех попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе Угледара и северо-западнее Приютного. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российские силы поразили 190 целей противника. Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено порядка 30 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины.