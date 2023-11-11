ВСУ потеряли 185 бойцов за шесть атак на Донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка, — отметил собеседник агентства.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили немецкий танк Leopard и около 140 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По информации ведомства, также ликвидированы два боевых бронированных автомобиля и три машины противника.

Ранее стало известно, что российским снайперам передали партию новейших винтовок Raptor. Гендиректор компании BespokeGun Ярослав Табольский отметил, что это не просто оружие, а целый комплекс (винтовка, боеприпасы, тюнинг, прицелы), подобранный и собранный в соответствии с индивидуальными характеристиками каждого стрелка, благодаря чему при стрельбе удается добиться высокой точности.