Десантники ВС РФ разбили несколько опорных пунктов ВСУ под Артемовском Минобороны РФ: десантники разбили несколько опорных пунктов ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Ивановские десантники-зенитчики уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. При этом позиции противника были хорошо замаскированы, отметили в ведомстве.

Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ, — подчеркивается в сообщении.

В Минобороны рассказали, что по противнику ударили из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. Чтобы придать зениткам большую маневренность, их устанавливают на базу «Уралов». На боевые задания они способны выезжать по нескольку раз за сутки.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал кадры уничтожения солдат ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта. Канал отметил, что на кадрах штурмовая группа ВСУ пытается скрыться от операторов дрона 247-го полка ВДВ. По словам авторов канала, удары наносились артиллерией, дронами и другими видами вооружения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.