Опубликовано видео уничтожения ставропольскими десантниками солдат ВСУ

Фото: МО РФ

Кадры уничтожения солдат ВСУ на Ореховском участке Запорожского опубликовал во вторник Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам авторов канала, удары наносились артиллерией, дронами и другими видами вооружения.

Бои на Ореховском участке Запорожского не прекращаются, враг снова и снова пытается наступать на позиции ВДВ у Вербового. Ставропольские гвардейцы-десантники уничтожают боевиков ВСУ огнем артиллерии, дронами и всеми видами вооружения. На кадрах штурмовая группа ВСУ пытается скрыться от операторов дрона 247 полка ВДВ, — заявили в Telegram-канале.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, как боевая машина пехоты ВСУ стала давить своих военнослужащих в зоне СВО. На кадрах видно, как бронемашина наезжает на своих в лесополосе, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши машины, некоторые военные оказались под гусеницами.

Перед этим в Сети появилось видео уничтожения российскими военными штурмовой группы ВСУ на Ореховском направлении у населенного пункта Работино. На кадрах видно, как дрон армейского спецназа «Осман» нанес точное огневое поражение по украинским военнослужащим.