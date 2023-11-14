Украинские ВДВ лишились штаба: новости СВО к вечеру 14 ноября Российские военные поразили командный пункт десантников ВСУ под Антоновкой

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенному в районе населенного пункта Антоновка (ДНР). По данным Министерства обороны РФ, штаб украинских десантников на данном участке фронта был уничтожен благодаря совместным действиям летчиков, артиллеристов, ракетчиков и операторов беспилотников.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 14 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска сжигают американскую бронетехнику

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно отразили атаку подразделений украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий противник потерял до 210 человек убитыми и ранеными, американскую бронемашину Bradley, а также гаубицу М119 Paladin.

Фото: МО РФ

На Запорожском направлении командование ВСУ отправило в бой солдат 33-й механизированной бригады ВСУ. В ходе боев в районе населенного пункта Работино противник потерпел поражение и потерял до 75 военнослужащих. Российскими войсками также была поражена артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении российские артиллеристы и летчики поразили скопления живой силы и техники противника. В результате ударов украинская армия потеряла до 95 человек, четыре автомобиля, а также три польские артиллерийские установки Krab.

На Краснолиманском направлении были поражены подразделения украинского спецназа. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, удары наносились по позициям 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Крупнейшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении. В Минобороны России отмечают, что подразделениям ВС РФ удалось отразить пять атак, организованных 22-й и 24-й механизированными бригадами ВСУ в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка. В ходе боев противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными, а также две бронированные машины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

Украинская армия страдает от нехватки оружия и боеприпасов

Подразделениям Вооруженных сил Украины не хватает боеприпасов и оружия, несмотря на поставки из стран Запада, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это вынуждает украинское командование перераспределять силы и снижать давление на российские позиции на определенных участках фронта.

Кнутов подчеркнул, что на проблемы с оружием также указал и командующий ВСУ Валерий Залужный. Однако он считает, что таким образом Залужный пытается снять с себя ответственность за провал контрнаступления.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев так и не получит обещанный Евросоюзом 1 млн боеприпасов до конца текущего года. По его словам, это связано не с отсутствием политической воли у западных государств, а с «жалким состоянием» оборонной промышленности ЕС.

Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Российские войска сорвали ротацию ВСУ и продвинулись к Авдеевке

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что командованию ВСУ не удалось провести ротацию войск на Времевском направлении. По его словам, было предпринято несколько попыток ротации, однако все они не увенчались успехом и привели к большим потерям. Рогов отмечает, что ВСУ потеряли около 50 человек.

В свою очередь источники Telegram-канала «Иди и смотри» утверждают, что российская армия успешно продвигается в районе Авдеевки. По его данным, подразделения ВС РФ развивают наступление, двигаясь по флангам. В настоящее время бои идут в районе Петровского. Авторы канала считают, что в скором времени ситуация для ВСУ в Авдеевке станет критической.

Грузинский наемник рассказал о выплатах от командования ВСУ за убитых российских солдат

Наемник из Грузии Георгий Гоглидзе, попавший в плен к российским военнослужащим, заявил, что командование ВСУ выплачивало иностранцам по $300 за каждого убитого солдата ВС РФ. По его словам, он был завербован на территории Германии и проходил обучение под руководством инструкторов из стран НАТО. В частности, его обучали ведению боевых действий военнослужащие армий США, Франции, ФРГ и Польши.

Читайте также:

На Украине нашли виновного в провале контрнаступления

Армия России поразила штаб ВСУ под Антоновкой в ДНР

«Нас не радует»: в Латвии проболтались об истинном отношении к Украине