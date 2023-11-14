Военэксперт озвучил основную проблему Украины на фронте Военэксперт Кнутов: главной проблемой ВСУ является нехватка боеприпасов и оружия

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ощущают нехватку оружия и боеприпасов, и это является для Киева главной проблемой, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это вынуждает украинское командование перераспределять силы.

Проблема Украины — это наличие боеприпасов и других видов вооружений, которые позволяли бы украинской армии продолжать контрнаступление. <...> Нехватка этих боеприпасов ощущается на самом деле на второстепенных участках. Украина сейчас определила направления, где она будет продолжать давление на нашу линию обороны и где это давление будет снижено, — объяснил эксперт.

По его мнению, именно это имел в виду главком ВСУ Валерий Залужный, заявивший о сложной ситуации на фронте. Как полагает эксперт, Залужный пытается реабилитироваться после провала контрнаступления, который произошел несмотря на обильные поставки Украине западного оружия и боеприпасов. Кнутов считает, что вина в этом лежит на украинском командовании и Пентагоне, которые неправильно просчитали действия ВСУ во время контрнаступления.

Ранее голландское издание De Telegraaf сообщило, что США приобрели у Иордании зенитные самоходные установки Gepard немецкого производства, которые в дальнейшем передадут ВСУ. Речь идет о комплексах ПВО, которые власти Нидерландов продали Иордании в 2013 году.