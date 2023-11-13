Украина получит оружие из страны, чей лидер называл Путина братом De Telegraaf: США приобрели у Иордании 60 ЗСУ Gepard для передачи Украине

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Гепард (ЗСУ)

Власти Соединенных Штатов приобрели у Иордании зенитные самоходные установки Gepard немецкого производства, которые в дальнейшем передадут Вооруженным силам Украины, сообщает De Telegraaf со ссылкой на свои источники. По его информации, несмотря на палестино-израильский конфликт, Вашингтон показывает готовность и далее оказывать поддержку Киеву. Стоит отметить, что король Иордании Абдалла II ранее во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал его своим братом и заявил, что считает себя другом России.

Как передает издание, речь идет о комплексах ПВО, которые власти Нидерландов продали Иордании в 2013 году. Сообщается, что США выкупили 60 «Гепардов» за 110 млн рублей. Поставки первых машин ожидаются уже в ближайшее время. Журналисты подчеркивают, что продажа зенитных самоходных установок является довольно опрометчивым поступком для иорданских властей, в частности, из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Министерство обороны Германии сообщило о передаче Украине трех зенитных танков Gepard, 10 танков Leopard 1A5 и 15 бронетранспортных машин. Как подчеркнули в немецком ведомстве, ФРГ является основным сторонником Киева среди всех европейских стран.