Залужный рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте Залужный сообщил главе комитета начштабов США о сложной ситуации на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном рассказал о сложной ситуации на отдельных участках фронта, об этом говорится в очередной записи украинского военного в личном Telegram-канале. Также стороны обсудили планы ВСУ на зимний период и потребности украинских войск.

Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая, — отметил Залужный.

Он добавил, что ВСУ продолжают наступательные действия на «определенных направлениях». Кроме того, Залужный и Браун затронули вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Ранее бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что глава Украины Владимир Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления. Арестович указал, что сейчас в стране сложилась ситуация, когда главнокомандующий и президент говорят разные вещи о конфликте и его перспективах. Такие полярные позиции «ненормальны», подчеркнул экс-советник.