На Украине нашли виновного в провале контрнаступления Депутат Рады Шевченко обвинил Залужного в том, что тот «пошел в лоб»

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выбрал абсолютно ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По его словам, которые передает ТАСС, ВСУ поступили «максимально неграмотно» — «пошли в лоб» вместо того, чтобы использовать отвлекающие маневры.

Семь месяцев пиарить контрнаступление и пойти туда, где нас ждали, — прямо на минные поля, в бетон. Это гений полководческой мысли? <...> Хватит делать нам идолов. <...> Мы же думали, что он великолепный полководец, — сказал Шевченко.

Он добавил, что истребители F-16, которые так жаждет заполучить Залужный, не помогут изменить ситуацию на поле боя. По мнению депутата, сфера их применения очень ограничена, а из-за неграмотных действий они не принесут результата.

Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Валерий Залужный может стать жертвой политического убийства из-за своих интервью западным СМИ и в результате борьбы за власть. Брайен объяснил свою позицию недавней гибелью адъютанта Залужного — майора ВСУ Геннадия Частякова.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил со ссылкой на «достоверный источник», что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил президенту страны Владимиру Зеленскому уволить Залужного. Нардеп не исключил, что это «элемент давления и шантажа». Позднее советник офиса президента Украины опроверг эти сведения.