На Украине решили уволить Залужного Депутат Рады Арьев: Умеров внес представление об увольнении Залужного

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Верховной рады Владимир Арьев. Официальных подтверждений этому нет. Позднее украинские СМИ со ссылкой на советника офиса президента Украины Сергея Лещенко опровергли эту информацию, а Арьев удалил свой пост.

Министр обороны Умеров внес представление об увольнении, — написал он.

В интервью The Economist Залужный ранее заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его словам, если в арсенале у ВСУ не появится чего-то качественно нового, то не будет «глубокого и красивого прорыва». В беседе с журналистами Залужный также признал неудачное контрнаступление украинских войск. Он тогда заявил, что четырех месяцев хватило бы, чтобы зайти в Крым, выйти и еще раз зайти, однако военнослужащие Украины, по его словам, застряли в минных полях.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский анонсировал кадровые перестановки в Киеве. По его словам, место премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля займет украинский посол в США Оксана Маркарова либо министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а жена президента Украины Елена Зеленская возглавит правящую партию.