Стало известно, отправят ли Залужного в отставку Советник офиса Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Сведения о скорой отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не соответствуют действительности, сообщил советник офиса президента Владимира Зеленского. По его словам, которые приводит «Страна», подобные слухи являются «примером ведения информационной войны».

По его словам, подобные слухи распространяет партия бывшего президента Украины Петра Порошенко. Политика он также обвинил в действиях, направленных «против собственного государства».

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, сообщивший ранее об отставке Залужного, также заявил, что его источники не подтвердили соответствующую информацию. В своем аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что «снимает предыдущий пост».

Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так, — написал Арьев.

Ранее сообщалось, что Залужный дал интервью The Economist, в котором заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик». По его словам, если в арсенале ВСУ не появится чего-то нового, то «глубокий и красивый прорыв» не будет воплощен в реальности.