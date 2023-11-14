«Нас не радует»: в Латвии проболтались об истинном отношении к Украине Глава МИД Латвии Кариньш пожаловался российским пранкерам на помощь Украине

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что его страна не рада помогать Украине. При этом политик пожаловался, что у Риги нет другого выбора. Запись разговора опубликована в группе пранкеров во «ВКонтакте».

Мы помогали им (Украине. — NEWS.ru) в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора, — сказал министр.

Кариньш добавил, что лидеры стран Европы и НАТО осознают, что украинский конфликт не завершится в скором времени. Все понимают, продолжил политик, что это будет стоить денег для государств, которые регулярно поставляют помощь Киеву.

Ранее пранкеры побеседовали с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В разговоре с Вованом и Лексусом она призналась, что многие устали от украинского конфликта. Она отметила, что в ближайшее время Запад начнет искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Мелони отметила, что выход из ситуации не должен нарушать международное право. Кроме того, по ее словам, контрнаступление ВСУ идет не так, как хотели на Западе. Поэтому, продолжила Мелони, пришло понимание, что конфликт может затянуться на годы, если Запад не попытается найти какие-нибудь решения.