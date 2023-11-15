В Пентагоне рассказали, где будут ремонтировать побывавшие на Украине F-16 Пентагон: F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поставляемые Украине западные истребители-бомбардировщики F-16 после применения в зоне конфликта будут проходить серьезные ремонтно-технические работы в странах Европы, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. По его словам, которые приводит ТАСС, этим, в частности, будет заниматься Польша.

План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ [F-16] в Европе, — и Польша одно из мест [для этого]. Мы организовываем это, — сказал Лаплант.

Он также рассказал, что США вместе с союзниками и партнерами работают над тем, чтобы обучить бойцов ВСУ «выполнению некоторых простых ремонтных работ» непосредственно на Украине. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинских военных по вопросам, связанным с техническим обслуживанием истребителей.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские летчики начали обучаться на истребителях F-16 в воздухе. По его словам, до летных упражнений допустили не всех пилотов. Сроки окончания обучения, как и место подготовки пилотов, не раскрываются.

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл предположил, что будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте с Россией. Тем не менее, подготовка украинских военных летчиков к пилотированию истребителей «идет хорошо», отметил министр.