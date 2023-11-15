«РВ»: ВСУ в бою в районе Вербового накрыли огнем свою пехоту

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с раненными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Вербовое в Запорожской области, которых до этого накрыли огнем свои же сослуживцы. По данным канала, украинская артиллерия работала полчаса, считая, что бьет по российским военным. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Такой вот случай при активных боевых действиях. <...> Похоже живых там не осталось. Мы на них и снаряды не тратили, — процитировал канал слова российских военных.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что ВСУ пытаются контратаковать на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, на остальных участках идут позиционные бои. Матвийчук указал на упадок артиллерийских войск ВСУ, поскольку артобстрелы слабеют, снижается активность украинских ДРГ.

По всей видимости, ВСУ начали отвод войск и готовятся к позиционному противостоянию грядущей зимой, предположил он. По мнению военного эксперта, российская армия применяет комплексную систему противодействия попыткам ВСУ атаковать, из-за чего украинцы даже не успевают выйти на передний край.